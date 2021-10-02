الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: «إكسبو 2020 دبي» محطة فارقة في تاريخ الوطن

إكسبو 2020
إكسبو 2020

أكد سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: أن "إكسبو 2020 دبي" يمثل محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات وانجازا يعكس طموح أبناء الإمارات نحو الخمسين عاما القادمة.

وقال المدفع -في بيان اوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت: إن " إكسبو 2020 " رسالة تأكيد على استمرار الإمارات في مسيرة التقدم على نهج الآباء المؤسسين وإيذانا بانطلاق نهضة ملحمية شاملة سوف تمكن الإماراتيين من تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية على جميع الصعد.

وأشار إلى أن هذا الحدث العالمي يرسم خارطة طريق جديدة لأهم التوجهات الاقتصادية والتنموية والثقافية لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، ويقدم أمام كل ما تواجهه البشرية اليوم من تحديات زخما إنسانيا غير مسبوق لبناء رؤية موحدة تكفل ازدهار وتقدم الحضارة الإنسانية إذ يشكل "إكسبو 2020 دبي" منصة ملهمة لتواصل العقول وتلاقي الأفكار وتعزيز التعاون الدولي لصياغة مستقبل مزدهر للبشرية.

 

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

سيف محمد المدفع الشارقة مركز إكسبو إكسبو 2020 دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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