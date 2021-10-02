السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة مطروح تشارك في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بكفرالشيخ

طلاب جامعة مطروح
طلاب جامعة مطروح

قال د. مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، السبت، إن وفدًا من جامعة مطروح، بحضور الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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طلاب جامعة مطروح 

يشارك في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذى تعقد فعالياته تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، بجامعة كفرالشيخ، بمشاركة ٢٨ جامعة مصرية، وتستمر حتى الخامس من أكتوبر 2021.

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طلاب جامعة مطروح 

أوضح رئيس جامعة مطروح أن إقامة مثل تلك الفعاليات تسهم في زيادة اللياقة البدنية لطلاب الجامعات، إضافة لتكوين شخصية الطالب، وغرس قيم المنافسة بين الطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة الدائم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الطلابية، بهدف صقل شخصية الطالب.

الجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة مطروح المهرجان الرياضي الأول الأسر الطلابية

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