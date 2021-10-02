السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق «الحوثي» طائرة مفخخة تجاه جازان وخميس مشيط

طائرة مفخخة
طائرة مفخخة

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية، واستهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين. 

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزارة الخارجية أشادت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

البحرين طائرة مسيرة جازان السعودية الدفاعات الجوية السعودية

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