السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر يمني: جبال حريب أصبحت بمثابة محرقة جماعية للميليشيات الحوثية

مأرب
مأرب

أكد قائد محور بيحان اليمني، اللواء الركن مفرح بحيبح، أن جبال حريب جنوب مأرب أصبحت بمثابة محرقة جماعية لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال بحيبح- في تصريح لموقع الجيش اليمني (سبتمبرنت) اليوم السبت: إن الجيش اليمني استدرج مجموعات الميليشيا وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في تلك الجبال، بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، مؤكدًا أن جثث الميليشيا بالمئات لا تزال متناثرة على امتداد خط المواجهة.

وأشاد بحيبح بدور طيران التحالف العربي وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ذات الجبهة، وأدت إلى تدمير عشرات العربات والأطقم القتالية التابعة لتلك العصابة الإجرامية.

وأشار إلى أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الباسلة، ينتصرون لوطنهم، ومصممون على هزيمة المشروع الإيراني أطراف مأرب، مؤكدًا أنهم لقنوا ميليشيا الحوثي هزيمة قاسية في مختلف جبهات المحافظة.

قائد محور بيحان اليمني مفرح بحيبح جبال حريب مارب لميليشيا الحوثي

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وائل لطفي

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