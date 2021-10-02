هدوء مع انطلاق العام القضائي الجديد.. واهتمام باحتفالية «يوم القضاء»

شهد اليوم الأول من العام القضائي الجديد، هدوء تاما بمحاكم شمال القاهرة ومدينة نصر، والجلاء والأميرية، فيما انتظم أعضاء النيابة العامة والقضاة بالدوائر المختلفةـ لمباشرة عملهم ونظر القضايا المختلفة.

فيما كشفت مصادر قانونية، أن عدد كبير من المستشارين والقضاة تابعوا باهتمام كبير الاحتفال بيوم القضاة والذي حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أبدى عدد كبير منهم سعادتهم بتكريم الرئيس لشهداء القضاة.

فيما شدد رئيس محكمة شمال القاهرة على التدابير الاحترازية، ومنع دخول المواطنين بدون ارتداء الكمامات الواقية، وتكليف الطب الوقائع بتعقيم المحكمة بشكل دوري.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، في كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري، وأكد أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في دعم المنظومة القضائية في مصر.

وأضاف مروان: إن التاريخ سيذكر (للرئيس السيسي) قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات التي آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قواتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

وأكد وزير العدل - في كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في دعم المنظومة القضائية في مصر.

وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسي - قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديات والتقلبات التي آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها في أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية.