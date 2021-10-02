السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة أبوظبى: سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد الطاقمين الفني والطبي

طائرة
طائرة

أعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم السبت، سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد الطاقمين الفني والطبي كانوا على متنها، وفقا لما نقلته صحيفة سبق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، “نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم -بإذن الله- مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، وملازم طيار ناصر محمد الراشدي، وطبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، الذين وافتهم المنية السبت إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب”.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. 

شرطة أبو ظبى سقوط طائرة قتلى طائرة إسعاف الإمارات

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