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مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021
يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.
مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣
وقت الشروق اليوم ٥:٤٩
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٧
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٩
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٦
مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧
وقت الشروق اليوم ٥:٥٥
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٥٠
وقت آذان العصر اليوم ٣:٢٢
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٥
وقت آذان العشاء اليوم. ٧:٠٢
مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٢
وقت الشروق اليوم ٥:٣٧
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٣
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٢٨
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٤
مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠
وقت الشروق اليوم ٥:٤٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٦
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٩
مواقيت الصلاة في محافطة اسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩
وقت الشروق اليوم ٥:٤١
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٤
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٧
مواقيت الصلاة في محافطة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧
وقت الشروق اليوم ٥:٤٤
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢
وقت آذان المغرب اليوم ٥:٣٤
وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥١
مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨
وقت الشروق اليوم ٥:٤٥
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٥
وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٢
مواقيت الصلاة في محافطة الغربية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣
وقت الشروق اليوم ٥:٥٠
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٨
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٠
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٨