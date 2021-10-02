مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

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يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٤٩

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٧

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٩

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٦



مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم ٥:٥٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٥٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٢٢

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٥

وقت آذان العشاء اليوم. ٧:٠٢

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٢

وقت الشروق اليوم ٥:٣٧

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٣

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٢٨

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٤

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٦

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٩

مواقيت الصلاة في محافطة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩

وقت الشروق اليوم ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٤

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٧

مواقيت الصلاة في محافطة السويس



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت آذان المغرب اليوم ٥:٣٤

وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥١

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٢

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٨

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٠

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٨