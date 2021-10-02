السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم السبت  2 أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية،  وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٩

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٧

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٩

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٦
 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٥

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٥٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٢٢

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٥

وقت آذان العشاء اليوم.  ٧:٠٢

 

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٧

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٣

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٦

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٢٨

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٤

 

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٦

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٩

 

مواقيت الصلاة في محافطة اسوان 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٤

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٧

 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٢

وقت آذان المغرب اليوم  ٥:٣٤

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥١

 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥٢ 

 

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٨

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٠

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٨

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم السبت مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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