الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«عاصفة شاهين».. سلطنة عمان تحذر من إعصار يضرب سواحل البلاد

إعصار يضرب سواحل
إعصار يضرب سواحل البلاد

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن احتمالية تعمق العاصفة المدارية شاهين، وتحولها إلى إعصار يضرب سواحل البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.


كما نبهت إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة.

فيضانات شديدة

وكذلك، أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء، الأحد المقبل، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.


كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجياً ابتداء من غد السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.


إلى ذلك، ناشدت المواطنين والمقيمين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.


يذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية كانت حذرت سابقا من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد حوالي 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (رأس الحد)، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.
 

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34-63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.
 

وغالبا ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطاراً غزيرة وفيضانات في الأودية في عدد من مناطقها

سواحل أعلنت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيلها 689 وفاة جراء فيروس كورونا يوم الخميس ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات المسجلة في البلاد منذ بدء الوباء شاهين إعصار ضزب

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وائل لطفي

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