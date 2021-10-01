الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

‏غدًا.. انطلاق العام القضائي الجديد بكافة الهيئات القضائية

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

ينطلق غدا السبت، العام القضائي الجديد لعام 2021-2022، والذي يأتي مطلع شهر أكتوبر من كل عام، عقب الإعلان عن الحركة القضائية بأجزائها الثلاث وانعقاد الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف الـ8 وكذلك المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. 

وتستعد جميع المحاكم الابتدائية والنيابات للعام القضائي الجديد بمواجهة تكدس الجماهير وتردد المواطنين على المحاكم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المحاكم وتشديد الإجراءات الأمنية، ومنع دخول المواطنين بدون ارتداء الكمامات الواقية، والسماح بدخول الأفراد الذين لهم صفة قانونية. 

وتشدد المحاكم المختلفة على التدابير الاحترازية وذلك عقب دخول مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين. وتستقبل محكمة جنوب القاهرة روادها في مختلف القضايا، مع بدء أعمال التطوير مع العام القضائي، حيث تم افتتاح المكتب الأمامي الجزئي لمحكمة جنوب، مع ميكنة كل الدعاوى القضائية، واستخدام التحول الرقمي في جميع الأعمال، تحت إشراف المستشار محمد الغراب. 

كما تم تزويد كافة أرجاء المحكمة بكاميرات مراقبة وتطوير القديم فيها بحيث يعمل بنظام أمني متكامل، وتزويد عدد أفراد الأمن المكلفين بتأمين قاعات محكمة الجنايات لما تشهده دائما من مشاجرات بين المواطنين والدفاع لحماية القضاة والتدخل حسبما لزم الأمر. 

وتسلم المحامون العموم للنيابات الكلية، النيابات من منتصف شهر سبتمبر الماضي؛ لاستلام القضايا العالقة من العام الماضي، والتي ما زالت التحقيقات فيها، وتمهيدًا لتقسيم وتوزيع العمل في النيابة الكلية، والنيابات الجزئية. وفي مجلس الدولة تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية وعدد 154 مستشارة للعمل.

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وائل لطفي

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