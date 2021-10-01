الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متجر إلكتروني جديد لـ«جوتشي» يضم ملابس عمرها 100 عام (صور)

متجر إلكتروني جديد
متجر إلكتروني جديد لـ«جوتشي»

تزامنا مع الاقتراب من احتفال علامة جوتشي الشهيرة بمائة عام على إنشاء العلامة التجارية، كشف أليساندرو ميشيل مدير العلامة عن أحدث مغامرة للعلامة في أسبوع الموضة في ميلانو وتتضمن الفكرة متجر عبر الإنترنت يقدم مجموعة مختارة من قطع الملابس القديمة لجوتشي والبالغ عمرها 100 عام من إنشاء المنزل، وتم تجديد قطع الملابس هذه حديثًا من قبل صناع  جوتشي المحترفين، وتخصيصها من قبل المصمم نفسه، ويضم هذا البوتيك  الأونلاين أيضا قطع ملابس جديدة صممها 13 مصممًا ناشئًا من جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع vogue .

ملابس من متجر مفهوم Gucci Vault على الإنترنت.

فائدة دمج الأزياء القديمة مع الحديثة


ويعتقد خبراء الموضة أن فكرة مشروع  أليساندرو ميشيل الأخيرة القائمة على تقديم العلامة للملابس القديمة المستعملة هي فكرة إبداعية وجديرة بالثناء ويحتمل أن تكون واعدة تجاريا بشكل كبير.

ملابس من متجر مفهوم Gucci Vault على الإنترنت.

لا تسوق جوتشي أغراضها القديمة المستعملة فحسب  بل تخلق أيضًا فئة جديدة كاملة من الملابس القديمة والجديدة، ويتيح هذا  التبادل للملابس القديمة والحديثة معا إفساح مجال  لإبداعات المصممين الجدد .

متجر مفهوم Gucci Vault الجديد عبر الإنترنت.

عصر توم فورد هو العصر الذهبي للعلامة 

أعلن  أليساندرو ميشيل عن هذه الفكرة  من خلال تنظيم مؤتمر صحفي عند سفح أحد أكثر المعالم التاريخية إثارة للإعجاب في ميلانو وهو أركو ديلا بيس الذي يضم  قوس نصر صغير بناه نابليون للاحتفال ببداية الطريق الذي قاد إلى السلطة ، في باريس. 

وأعلن المصمم أن العلامات التجارية والمصممين الشباب الآخرين سينضمون إلى المشروع أثناء تطوره. 

 

كما تمت الإشادة بجهود تو فورد في العلامة  حيث أن توم فورد بدأ عملية الأرشفة الداخلية للعلامة التجارية. 

متجر مفهوم Gucci Vault الجديد

المشروع لم يخصص لتحقيق الربح بشكل أساسي

 

وقال أليساندرو ميشيل  بخصوص المشروع :  "لم يتم تصميم هذا المشروع لتحقيق الربحية ولكن نريد أن نترك إبداعنا ينكشف ويخلق شيئًا مختلفًا وأعلن إفتتانه  بفكرة المزج بين القديم والمعاصر.!"

متجر مفهوم Gucci Vault الجديد

أرشفة القطع القديمة في الموضة 

  أرشفة القطع القديمة في الموضة لم يكن  مفهومًا شائعًا  حتى الآن سوى لدى للأشخاص المهووسين بالموضة ولكن القائمون علي علامة جوتشي رغبوا في  إنشاء مساحة تمثل روح المنتجات القديمة للعلامة والذي يقدم قطعً ملابس  تعمل كحلقة وصل إلى شيء آخر.

متجر مفهوم Gucci Vault الجديد

تسمية المتجر القديم 

تمت تسمية هذا المتجر القديم بإسم جوتشي فيوليت ويحتوي على أشياء رائعة تعتقد أن وقتها انتهي  ولكنها لا تزال صالحة للاستخدام خاصة بعد إعادة صيانتها.

جوتشى أزياء موضة أسبوع الكوضة في ميلانو الملابس القديمة أليساندرو ميشيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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