متجر إلكتروني جديد لـ«جوتشي» يضم ملابس عمرها 100 عام (صور)

تزامنا مع الاقتراب من احتفال علامة جوتشي الشهيرة بمائة عام على إنشاء العلامة التجارية، كشف أليساندرو ميشيل مدير العلامة عن أحدث مغامرة للعلامة في أسبوع الموضة في ميلانو وتتضمن الفكرة متجر عبر الإنترنت يقدم مجموعة مختارة من قطع الملابس القديمة لجوتشي والبالغ عمرها 100 عام من إنشاء المنزل، وتم تجديد قطع الملابس هذه حديثًا من قبل صناع جوتشي المحترفين، وتخصيصها من قبل المصمم نفسه، ويضم هذا البوتيك الأونلاين أيضا قطع ملابس جديدة صممها 13 مصممًا ناشئًا من جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع vogue .

فائدة دمج الأزياء القديمة مع الحديثة



ويعتقد خبراء الموضة أن فكرة مشروع أليساندرو ميشيل الأخيرة القائمة على تقديم العلامة للملابس القديمة المستعملة هي فكرة إبداعية وجديرة بالثناء ويحتمل أن تكون واعدة تجاريا بشكل كبير.

لا تسوق جوتشي أغراضها القديمة المستعملة فحسب بل تخلق أيضًا فئة جديدة كاملة من الملابس القديمة والجديدة، ويتيح هذا التبادل للملابس القديمة والحديثة معا إفساح مجال لإبداعات المصممين الجدد .

عصر توم فورد هو العصر الذهبي للعلامة

أعلن أليساندرو ميشيل عن هذه الفكرة من خلال تنظيم مؤتمر صحفي عند سفح أحد أكثر المعالم التاريخية إثارة للإعجاب في ميلانو وهو أركو ديلا بيس الذي يضم قوس نصر صغير بناه نابليون للاحتفال ببداية الطريق الذي قاد إلى السلطة ، في باريس.

وأعلن المصمم أن العلامات التجارية والمصممين الشباب الآخرين سينضمون إلى المشروع أثناء تطوره.

كما تمت الإشادة بجهود تو فورد في العلامة حيث أن توم فورد بدأ عملية الأرشفة الداخلية للعلامة التجارية.

المشروع لم يخصص لتحقيق الربح بشكل أساسي

وقال أليساندرو ميشيل بخصوص المشروع : "لم يتم تصميم هذا المشروع لتحقيق الربحية ولكن نريد أن نترك إبداعنا ينكشف ويخلق شيئًا مختلفًا وأعلن إفتتانه بفكرة المزج بين القديم والمعاصر.!"

أرشفة القطع القديمة في الموضة

أرشفة القطع القديمة في الموضة لم يكن مفهومًا شائعًا حتى الآن سوى لدى للأشخاص المهووسين بالموضة ولكن القائمون علي علامة جوتشي رغبوا في إنشاء مساحة تمثل روح المنتجات القديمة للعلامة والذي يقدم قطعً ملابس تعمل كحلقة وصل إلى شيء آخر.

تسمية المتجر القديم

تمت تسمية هذا المتجر القديم بإسم جوتشي فيوليت ويحتوي على أشياء رائعة تعتقد أن وقتها انتهي ولكنها لا تزال صالحة للاستخدام خاصة بعد إعادة صيانتها.