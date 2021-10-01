الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 14 ألفا و525 إصابة جديدة بكورونا

جريدة الدستور

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة 14 ألفا و525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و601 ألف و565 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إلى أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 120 ألفا و663 حالة منذ بدء انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و53 ألفا و551 شخصا حتى الآن.

الصحة الايرانية إيران طهران

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