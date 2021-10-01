صناعة البتروكيماويات تسجل أعلى إيرادات خلال 2021 (إنفوجراف)

شهدت صناعة البتروكيماويات المصرية طفرة هائلة فى كل المشروعات الإنتاجية للمنتجات البترولية، ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية والاكتفاء الذاتي من المنتجات، والتي رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى إنفوجرافيك جديد عن أهم المعلومات الخاصة بصناعة البتروكيماويات في مصر، من حيث حجم الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها.

تخطى 4 ملايين طن خلال 2020-2021

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى حجم إنتاج المنتجات البتروكيماويات الذي تخطى 4 ملايين طن خلال 2020-2021 مع معدل زيادة في الإيرادات وصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق.

كما كشف مركز المعلومات، عن أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع البتروكيماويات؛ حيث يأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمار 7.5 مليارات دولار؛ ومشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمار 8 مليارات دولار.

كما شهدت مؤشرات البتروكيماويات عن نتائج أعمال العام المالى الماضى زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات التى تحقق عائدات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطنى.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، أكد الأسبوع الماضي خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2020-2021، أن الوزارة مستمرة فى دعم هذه المنظومة فى ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية.

كما تعمل وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للبتروكيماويات، على تطور أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، والذى تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس لمشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار ومشروع المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوى باستثمارات 112 مليون دولار ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 3.7 مليون طن سنوياً، وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليارات دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً.

كما أنه جار دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً لما يتوافر لهذه الخطة حالياً من مقومات على رأسها توافر المادة الخام المتمثلة فى الغاز الطبيعى.

صناعة البتروكيماويات