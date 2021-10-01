«اليوتيوبر» ضحية التحرش بقصر النيل: تحرش بي في الشارع وفر بدراجة نارية

استمعت نيابة قصر النيل لأقوال اليوتيوبر" ن. ش"، ضحية التحرش على يد شاب بمنطقة قصر النيل، حيث أكدت أنها كانت تسير في شارع القصر العيني ليلاً، وأن المتهم الذي تحرش بها كان يستقل دراجة نارية واعتدى عليها ثم تمكن من الهروب.

وأضافت الفتاة أنها تعمل فنانة تشكيلية ومن مشاهير اليوتيوب، وأن المتهم تربص بها حين كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع وسط البلد، ونجح في الهروب مستغلًا قيادته موتوسيكل.

وأوضحت الفتاة أنها قامت بنشر الفيديو على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، مشية إلى أن الأجهزة الأمنية تواصلت معها وتمكنت من ضبطه بمنطقة الساحل.

- تفاصيل الواقعة

وكانت البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى "ن. ش" - فنانة استعراضية - وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي والتحرش بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد الماضي، وتم تحديد هوية المتهم.

وأضافت التحريات، أن الشاب المتهم يدعي "م.ع" مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده، و نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.