دنيا أدهم عن «بالورقة والقلم»: فكرة جريئة وبرا الصندوق

أعربت الفنانة الشابة دنيا أدهم، التي جسدت شخصية أسماء في الحكاية الثانية باسم "بالورقة والقلم"، من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، عن سعادتها لنجاح التجربة والشخصية التي جسدتها، لافتة إلى أن الفكرة جريئة وخارج الصندوق.

وتابعت الفنانة دنيا أدهم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا اتبسطت جدًا بتجربتي في دور أسماء من مسلسل إلا أنا، فعلًا شكرًا لكل القائمين على المسلسل إنه يطلع بالشكل دا".

وعن كواليس تحضير الشخصية، قالت: "اللينسز الهاسكي وشكلي طريقتي واستفزازي للجمهور وطريقتي، كل هذا من تاريخ شخصية أسماء وحبيت أظهر بالطريقة دي عشان أعلق مع الجمهور، لأن كل دا تحقيق المطلوب من الشخصية".

ووجهت الشكر لجميع صنّاع العمل، والذين ساهموا بشكل كبير في نجاحه القوي، وتحقيق صدى كبير مع الناس سواء من خلال الحكايات المعروضة والمأخذوة من أرض الواقع، أو من خلال مساعدة الجميع لبعضه ليخرج العمل بهذ الشكل القوي الذي نال إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن الفنانة دنيا أدهم، طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

حكاية «بالورقة والقلم» من مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، نجحت بين الجمهور مما جعلها تتصدر تريند تويتر، منذ أولى حلقاتها، خاصة أنها حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير.

حكاية «بالورقة والقلم»



المسلسل يناقش قصة فتاة تتعرض للاختراق لتنقلب حياتها رأساً على عقب وتخسر عملها وتتعرض عائلها للعديد من العقبات المتتالية بسبب هذا الاختراق، ويدعما أخيها الصغير في هذا الموقف إلى النهاية حتى تكتشف أن خطيبها هو من قام باختراق أجهزتهم.

كما يناقش قضية مشكلة أسرية بين الأب والأم واستغلال الأم قضية رؤية الأب لأبنائه وزرع الكره في قلب الأبناء لوالدهم وكيفية وما ميز تلك الحكاية هو عرضها لمشكلة مجتمعية، أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير وعدم طرحها في الدارما التليفزيونية كثيرًا.

المسلسل بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.