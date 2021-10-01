اليابان: تفوقنا على الولايات المتحدة فى معدل تطعيم السكان ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، اليوم الجمعة، أن اليابان تتفوق على الولايات المتحدة من حيث معدل التطعيم ضد فيروس كورونا بين السكان.

وأوضح رئيس الوزراء أن 70% من اليابانيين قد تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لكورونا، فيما سيبلغ عدد الملقحين بالجرعتين من لقاح كورونا في البلاد 60% في القريب العاجل، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال رئيس الوزراء: "لقد تفوقنا على الولايات المتحدة، وأشكر من قلبي الشعب للتعاون، وأعبر عن شكري واحترامي للأطباء، وسنقوم بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على المطاعم وإجراء الفعاليات الجماعية".

- التشديد على مواصلة مراعاة إجراءات الحماية ضد انتشار الفيروس

وأشار يوشيهيدي سوغا في الوقت ذاته إلى أن مواصلة مراعاة إجراءات الحماية ضد انتشار الفيروس لا تزال ضرورية.

وكان إحصاء لرويترز، أمس، قد أظهر أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.