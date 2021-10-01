موعد عرض فيلم «مش أنا» لتامر حسني على OSN

أعلنت منصة OSN عن انطلاق عرض فيلم «مش أنا» النجم تامر حسني على منصتها بشكل حصري يوم 29 أكتوبر المقبل، وذلك في عرضه الأول عقب عرضه على الشاشة العملاقة.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن «تامر حسني»، شخصية ذات طباع مختلفة، والذي يعاني مرضاً نفسياً، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني في الفيلم بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم: حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.