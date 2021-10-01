الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

متوسط سعر خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين خلال سبتمبر

خام دبي
خام دبي

قال مصدر تجاري، اليوم الجمعة، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع الشهر الماضي إلى 72.607 دولار للبرميل في المتوسط.
ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في سبتمبر، كما تعرضها بلاتس.
يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.
غيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.
الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.

الخام سبتمبر أغسطس التغير
بلاتس دبي 72.608 69.485 3.123
بلاتس عمان 72.722 69.596 3.126
متوسط بلاتس عمان/دبي 72.665 69.541 3.124
متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة 72.694 69.433 3.261

وفي وقت سابق، تباين أداء أسعار النفط، الخميس، إذ انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.
ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء. 

وارتفع الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل، بعد أن نزل أيضا 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر إلى 418.5 مليون وفقًا لما كشفته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” لانخفاض 1.7 مليون برميل.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر، بعد أن ارتفع برنت فوق 80 دولارًا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

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وائل لطفي

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