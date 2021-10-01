الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يوقع تشريع لتفادى الإغلاق الحكومى

بايدن
بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع حول تمويل عمل أجهزة السلطة حتى 4 ديسمبر المقبل، ما يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وقت سابق،  صادق مجلس الشيوخ على التشريع بـ 65 صوتا مقابل 35 صوتا، و مجلس النواب بـ 254 صوتا مقابل 175 صوتا.

 

و كان عدم تمرير التشريع، سوف ينهي تمويل عمل الحكومة الخميس مع إغلاق الحكومة اعتبارا من الجمعة.

 

يذكر أن آخر إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وقع في 22 ديسمبر عام 2018، و استمر هذا الإغلاق 35 يوما، ما يعتبر فترة قياسية لعدم عمل الحكومة.

 

و على الرغم من انتهاء العام المالي في 30 سبتمبر، لا تزال الولايات المتحدة بدون ميزانية متفق عليها للعام المالي القادم، حيث يستمر الجدل بين أعضاء الكونجرس بشأن حزمة الدعم الاجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار.

 

و يهدد اليساريون في الحزب الديمقراطي بعرقلة قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار، إن لم يتم تمرير حزمة الدعم الاجتماعي الآنفة الذكر.

 

و على صعيد آخر، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة.

 

و دعم 254 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار، الذي ينص على تفادي الإغلاق من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ  من يوم الجمعة، بينما عارضه 175 مشرعا آخرين.

 

و يأتي ذلك بعد أن صوت 65 سيناتورا في مجلس الشيوخ لصالح تبني الوثيقة بينما رفضها 35 عضوا آخرين.

 

و يتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.

 

و في وقت سابق اليوم، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديد"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.


و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"  الأخبارية الفرنسية، تمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتا مقابل تسعة (ثمانية ديموقراطيين و جمهوري واحد)، بينما امتنع نائبان ديموقراطيان عن التصويت.


و عبرت رشيدة طليب و إلهان عمر، أول عضو مسلمة في الكونجرس، عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تُمارس ضد الفلسطينيين، و إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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