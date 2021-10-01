الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: إطلاق تطبيق إلكترونى يكشف المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للطب الوقائية، عن أن الوزارة سوف تقوم بإطلاق تطبيق إلكتروني للكشف عن المواطنين الذين تم تلقيحهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وغير الملقحين، وسيتم تحميل بيانات المواطنين عليه.

 

وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريحات إعلامية، أن الهدف من التطبيق هو معرفة موقف كل مواطن تلقى لقاح فيروس كورونا، بمجرد تحميل بياناته على التطبيق. 

وفي ذات السياق كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256467 حتى الأربعاء.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 738 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 303783 من ضمنهم 256467 حالة تم شفاؤها، و 17294 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة أيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا تطبيق الكترونى

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