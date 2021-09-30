تأييد حبس الطبيب البيطرى المتهم بإعطاء «حقنة الموت» لطفلة فى الغربية

أيدت محكمة جنح مستأنف كفرالزيات في محافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس "خ. ن" طبيب بيطري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 6342 لسنة 2021 إدارى مركز بسيون ورفض الاستئناف المقدم منه، بعدما أعطى الطفلة منار عبده 4 سنوات حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته بمدينة بسيون، دون إجراء اختبار حساسية لها حيث تبين أنه طبيب بيطري يعمل بصيدلية زوجته.

وشهد مركز بسيون بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد وفاة الطفلة منار عبده محمود النجار 4 سنوات، بعد أن أعطاها طبيب بيطرى حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته بالقرية، حيث ذهبت بها والدتها للصيدلية بعد شعورها بارتفاع درجة حرارتها، وتم القبض على الطبيب وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول الطفلة منار عبده 4 سنوات فى حالة إعياء شديد وتم تحويلها لمستشفى المنشاوى بطنطا ووفاتها.

وبسؤال أهليتها قرروا أن والدتها توجهت بالطفلة للصيدلية بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الطبيب المتواجد بالصيدلية ويعمل طبيبا بيطريا ويقف فى صيدلية زوجته، حقنتين تسببت فى فقدانها الوعى وتم تحويلها للمستشفى وتوفيت، واتهمت أهليتها الطبيب بالتسبب فى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.