تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق الواحات لمدة 30 يوما

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول ما يقرب من (٥ كم) .

الأمر الذي يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية.

وذلك لمدة (30) يوم ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢١ حتى صباح يوم الأحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين:

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات بعد استحداث مخرج من الطريق السريع اتجاه الطريق البطـيء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى .

- استكمال السير بالطريق البطيء حتى المناطق المواجهة لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مرة أخرى يسارا اتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطيء اتجاه الطريق السريع واستكمال السير اتجاه مدينة الواحات .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط موقع الأعمال .