الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة اللاتينية بمصر تحتفل بتذكار القديس هيرونيمُس

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، اليوم الخميس، بتذكار القدّيس هيرونيمُس، الكاهن ومعلّم الكنيسة.
وتقول الكنيسة: "إنه ولد في بلاد الدَلْمات (ألبانيا اليوم) في نحو 340. تلقى علومه في روما، وفيها قبل سر المعمودية. اعتنق حياة النسك، فجاء الى الشرق حيث سيم كاهناً. عاد الى روما وكان أمين سرّ البابا دامزس. وفي روما بدأ ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة اللاتينية، وفي روما شجع الحياة الرهبانية. استقر أخيراً في بيت لحم حيث شارك في حياة الكنيسة والصعوبات التي تعرضت لها. له مؤلفات كثيرة، ولا سيما كتب في تفسير الكتاب المقدس. توفي في بيت لحم عام 420".
وتكتفي الكنيسة اللاتينية برئاسة الانبا كلاوديو لوراتي، اليوم الخميس، في احتفالاتها بذكرى تذكار القدّيس هيرونيمُس، الكاهن ومعلّم الكنيسة، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل سفر نحميا، سفر المزامير، إنجيل القدّيس لوقا.
وتقتبس العظة من كتاب حياة القدّيس فرنسيس الأسّيزي المعروفة بـ"مجهول من بيروز" 
وتقول: "مُمتلئًا من نِعَم الروح القدس، تنبّأ الطوباوي فرنسيس لإخوته بكلّ ما كان سيحدث لهم. في الغابة المجاورة لكنيسة القدّيسة مريم حيث اعتادوا أن يختلوا للصلاة، جمَعَ إخوتَه الستّةَ الذين كانوا يرافقونه آنذاك، وقالَ لهم: "يا إخوتي الأعزّاء، فلنَفهمْ جيّدًا دعوتَنا: في رحمتِه، لم يَدعْنا الله لمصلحتِنا الخاصّة فقط، بل أيضًا من أجل خدمةِ آخرين كُثُر وحتّى من أجل خلاصِهم. إذًا، فلنَنطلقْ في العالم؛ ولنُعلنْ البشارة للرجالِ وللنساءِ، ولنُحثّهم من خلال كلمتِنا ومثالِنا، كي يتوبوا عن خطاياهم ويتذكّروا مجدّدًا وصايا الله التي أبقوها في النسيان لفترةٍ طويلةٍ جدًّا.

وأضافَ قائلاً: "لا تخَفْ، أيّها القطيعُ الصغيرُ" ، بل ثقوا بالرّب يسوع المسيح. فلا يسألنَّ أحدُكم الآخر: "كيف سنُبشِّر، نحن الجهلة غير المثقّفين؟" بل تذكّروا كلامَ الرّب يسوع المسيح لتلاميذه: "فما أنتم المُتكلِّمون، بل روحُ أبيكُم السماويّ يتكلّمُ فيكُم". إذًا، فإنّ الرّب يسوع المسيح هو الذي سيُزوِّدُكم بروحِه وبحكمتِه لتُعلنوا البشارةَ للرجالِ وللنساءِ، ولتحثّوهم على سلوكِ طريقِه وعلى تنفيذِ وصاياه".

أميريكا اللاتينية الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية الكنيسة اللاتينية في مصر اللاتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

لعام دراسي بلا كورونا.. 10 خطوات من التعليم لمواجهة الفيروس بالمدارس

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»