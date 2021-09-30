الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد الارتباط الوثيق بين أزمات المناخ والوباء والغذاء

ماريو دراجي
ماريو دراجي

أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أزمات المناخ ووباء كورونا والغذاء، لافتا إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل بشكل أسرع بكثير وبفعالية أكبر لمعالجة كافة تلك الأزمات.

ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله - في الجلسة الختامية لمؤتمر (شباب من أجل المناخ) التحضيري لقمة جلاسكو للمناخ (كوب 26) المقرر عقده في نوفمبر المقبل في مدينة جلاسكو الاسكتلندية - إن الانتقال البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر ليس خيارًا، بل إنه ضرورة، حيث إن هناك احتمالين فحسب، إما مواجهة تكاليف هذا التحول الآن، أو التحرك في وقت لاحق، مما يعني دفع ثمن أعلى بكثير ومواجهة كارثة مناخية.

وحذر دراجي من أنه رغم التدابير التي تم تنفيذها للتصدي لتغير المناخ، يدرك الجميع الحاجة إلى القيام بالمزيد، وبذل جهد أكبر بكثير، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون هدف القمة التي ستعقد في روما في نهاية شهر أكتوبر القادم، على مستوى مجموعة العشري، حيث إن هناك هدفا بالابقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تتماشى مع ذلك الهدف.

وأعرب دراجي عن اعتقاده بأنه يتعين على الدولة الإيطالية الاستعداد لمساعدة العائلات والشركات على تحمل التكاليف قصيرة الأجل للانتقال البيئي، موضحًا أن التعافي بعد الوباء يمنحها الفرصة لمتابعة طموحاتها المناخية بشكل عادل.

وعلى صعيد متصل، التقى دراجي اليوم الخميس بالناشطة البيئية السويدية الشابة جريتا جوتنبرج في مدينة ميلانو، وذلك على هامش المؤتمر، بمشاركة الناشطتين البيئيتين الأوغندية فانيسا ناكاتي والإيطالية مارتينا كومباريلي.

وركز اللقاء على التزام إيطاليا بمكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الملوثة، على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية، في ضوء رئاسة إيطاليا لمجموعة الـ20 وشراكتها مع المملكة المتحدة في رئاسة قمة كوب 26 للمناخ، حسبما أفادت مصادر في رئاسة الحكومة الايطالية.

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أزمات المناخ وباء كوفيد-19 تغير المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«التعليم» تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»