طالب ببنى سويف الـ8 عالميًا بالأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتصالًا هاتفيًا بالطالب محمود عبد العاطي محمد، ابن بني سويف، بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بمحافظة بني سويف، بمناسبة حصوله على المركز الثامن عالميًا، إثر مشاركته ضمن المنتخب المصري الذي مثل مصر في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية "HIPPO 2021".

وخلال الاتصال هنأ المحافظ الطالب بهذا الإنجاز، معربًا عن سعادته بحصوله على ترتيب عالمي”HIPPO4" والذي جاء تتويجًا لتفوقه على نظرائه الطلاب من مختلف بلدان العالم المشاركة في الأولمبياد، مطالبًا إياه بأهمية الحفاظ على استدامة التميز والتفوق.

مشيرًا إلى أن الطلاب النابغين محظوظون، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين من خلال الدعم العملي عن طريق المشروعات القومية في المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، بهدف تحقيق التنافسية العالمية في التعليم في إطار الرؤية التنموية 2030.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور عمرو شحاتة أعرب عن سعادته بتحقيق أحد طلاب بني سويف هذا الإنجاز، مشيرًا إلى تلقيه خطاب من شركة تنظيم المسابقات العلمية والدولية "الممثل الرسمي والمنظم للأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية "، والذي يتكون من 9 فئات، حصلت مصر منهم على 3 مراكز عالمية، نافست فيها ماليزيا ومتفوقة على باقى الدول المشاركة في الأوليمبياد الذي يقوم على قياس مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة (قراءة، كتابة، تحدث، استماع) وفق الإطار المرجعي الأوروبي "CEER".

حيث تم تقسيم المشاركين من حيث نوع التعليم والسن إلى فئات تنافس منتظمة وهى خاصة بالمدارس الرسمية والخاصة ، أما الفئات الخاصة فهي للمدارس الدولية والمتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية، مما يكسب الأولمبياد أهمية كبيرة ويزيد من فعالية ما يدرسه ويتعلمه الطالب في المدرسة وبالتالي تحقيق الجودة والتنافسية على كافة المستويات.