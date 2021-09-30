الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

يُقدم العديد من المميزات.. «البريد» توقع بروتوكول تعاون مع «بى تك»

البريد المصري
البريد المصري

وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع، يهدف إلى تقديم خدمات البيع النقدي والتقسيط للعاملين بالبريد المصري، بالإضافة إلى تحصيل الأقساط من عملاء شركة "بي تك" عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقع البروتوكول المهندس إيهاب إبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد للتحول الرقمي، ومحمد خطاب، رئيس قطاع تحول الأعمال بشركة "بي تك".

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالًا لجهود البريد  نحو تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي في التيسير على المواطنين.

وأوضح “فاروق”، أن هذا البروتوكول سيقدم العديد من المميزات للعاملين بالبريد المصري، بالإضافة إلى عملاء شركة "بي تك" الحاليين والجدد والتجار المتعاملين مع الشركة، حيث إنه فور تفعيل البروتوكول سيتمكن العملاء من سداد الأقساط و توريد إيداعات التجار عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يشمل البروتوكول تقديم خدمات النقل والتوصيل لعملاء شركة "بي تك" ونقل الطرود البريدية من وإلى المركز الرئيسي وفروع الشركة بالاعتماد على أسطول النقل اللوجستي للبريد المصري.

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك":"نحن فخورون بتوقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري، هذا الصرح الوطني الكبير الذي  يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية الدولة وتقديم العديد من الخدمات البريدية والمالية والحكومية للمواطنين، حيث إن البروتوكول سيمنح العاملين بالبريد المصري فرصة كبيرة للاستفادة من العروض التي تقدمها شركة "بي تك " لأنظمة التقسيط المختلفة التي تناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى الخصومات الحصرية على الدفع الكاش لجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية".

وأضاف:"إننا منذ تواجدنا في السوق المصرية منذ أكثر من 25 عامًا ونحن نلتزم باستراتيجية طموحة، وهي إرضاء عملائنا من خلال أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، ونسعى دائمًا إلى ضخ المزيد من التوسعات لكي نكون الأقرب لهم، الأمر الذي مكن الشركة من بناء قاعدة عملاء ضخمة تستفيد من خدماتنا ومنتجاتنا المختلفة من خلال أكثر من 105 فرع منتشرين فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية".

البريد المصري
البريد المصري
البريد المصرى إتفاقية التقسيط وزارة الاتصالات

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وائل لطفي

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