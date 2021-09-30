«الرقصة الأخيرة».. صديق «عريس البحيرة» يروي اللحظات الأخيرة قبل الوفاة

شيع أهالي قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، اليوم الخميس، جثمان عريس توفي قبل حفل عرسه بـ8 ساعات، إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن، بعد أن تحول الفرح إلى مأتم.

وقال محمد جمال، أحد أصدقاء العريس المتوفي:"مسعود أبو خضرة، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، كان يحتفل بليلة الحنة وذبح عجل الفرج ليقول الطباخ بتجهيزه للمعازيم الذين سيحضرون في الفرح اليوم الخميس".

وأشار إلى أن العريس دعا جميع الأهالي والأصدقاء والأقارب لمشاركته في ليلة العمر التي انتظرها طويلًا لإتمام زفافه على شريكة حياته، وبعد الانتهاء من ذبح ذبيحة الفرح، وأثناء فرحته مع المعازيم والرقص، سقط فاجأة على الأرض، وتم التوجه به إلى المستشفى على الفور، لكن أمر الله قد نفذ وتوفي وتحول الفرح إلى مأتم، ونفس الشادر المعد للفرح واستقبال المعازيم، هو نفسه لاستقبال العزاء.

وشارك في جنازة “مسعود” في الساعات الأولي من صباح اليوم، الآلاف من أهالي قري مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وكتبت شقيقة العريس عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"كنت فرحان يا حبيبي بيوم فرحك يا وجع قلبي وقهرتي عليك يا مسعود، كانوا جايين يفرحوا معاك جم صلوا عليك، وجعت قلبي عليك يا خويا، مشيت وسيبتنا بدري ليه يا عريس، كنا لسه بنرقص سوا يا حبيبي وتقول لي أنا هتجوز خلاص شوفتي صورتي بالبدلة يا عبير استني أوريهالك".