الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

عطل فنى يعلِّق الرحلات فى مطارين بباريس

جريدة الدستور

أعلن الطيران المدني الفرنسي، اليوم الخميس، عن تعليق الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني.

ووقفت الرحلات صباح الخميس من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديجول في باريس بسبب عطل فني، كما أعلنت المديرية العامة لهيئة الطيران المدني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه، مشيرة إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

وقالت ناطقة باسم المديرية  إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه، مشيرة إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن  عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

 

الطيران المدني إصلاح عطل بخط مياه فني إدارة باريس

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