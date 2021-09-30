عطل فنى يعلِّق الرحلات فى مطارين بباريس

أعلن الطيران المدني الفرنسي، اليوم الخميس، عن تعليق الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني.

ووقفت الرحلات صباح الخميس من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديجول في باريس بسبب عطل فني، كما أعلنت المديرية العامة لهيئة الطيران المدني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه، مشيرة إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

وقالت ناطقة باسم المديرية إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه، مشيرة إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".