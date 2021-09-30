باكستان تعتزم تلقيح الطلاب الأقل من 18 عاما

أعلن، اليوم الخميس، في باكستان أن الطلاب الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الحكومية الفيدرالية سيتلقون لقاح فايزر.

وذكرت صحيفة “إكسربيس تريبيون” الباكستانية أن جميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما سيحصلون على جرعتين ضد فيروس كورونا.

من جانبها كتبت المديرية الباكستانية الفيدرالية للتعليم خطابا إلى مديري جميع المدارس والكليات لتلقيح الطلاب.

وذكر الخطاب أنه سيتم إعطاء لقاح فايزر للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما وفقا لإرشادات مركز القيادة الوطنية والتشغيل الباكستاني.