إطلاق اسم الشهيد مجند «أيمن الحاج» على أحد شوارع كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أركان حرب شريف عبد الباري، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إطلاق اسم شهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم على الشارع الذي تقيم فيه أسرة الشهيد بناحية الجزيرة الخضراء بمطوبس.

حيث وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تخصيص مساحة 1600م2 لإقامة محطة صرف صحي عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور اكثر من عامين على تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143م، وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 20900م2 أرض أملاك دولة الواقعة بحوض ملاحة رشيد بالجزيرة الخضراء لإقامة مدرسة فنية تجريبية للاستزراع السمكى وبناء السفن عليها.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تحصيل مبلغ سبعة جنيهات عن كل إفادة لوحدة المرور لسيارات النقل التي تقوم بتجديد الترخيص سنويًا من إدارة مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة مقابل أداء خدمة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تحديث القرار رقم 2323 لسنة 2018 بمساحة 1609م2 لتصبح المساحة 188401م2 لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية سنهور المدينة مركز دسوق .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة (12 ط) أرض أملاك دولة مسلمة للوحدة المحلية من منطقة أملاك أبو غنيمة لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها بقرية الفقهاء، مركز سيدى سالم.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 4س 12ط 8ف لحفر بئر استكشافي الطريق المؤدى الى البئر بحوض الهيشة وحوض سيال زمام ناحية جمعية الكرادوه، مركز دسوق وذلك للبدء في أعمال حفر البئر الاستكشافية.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 81م2 غير مستغلة من جمعية تنمية المجتمع بقرية ابو زيادة مركز دسوق على أن يستغل الدور الارضى بريد مقابل حق انتفاع بالإضافة إلى مجمع خدمي الأدوار الأخرى.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 112م2 أملاك دولة لإقامة مجمع خدمي بناحية النوايجة مركز دسوق على ان يستغل الدور الارضى بريد مقابل حق انتفاع بالإضافة الى مجمع خدمى الادوار الأخرى.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على قبول التبرعات النقدية والعينية لصالح صندوق خدمات المحافظة من عدد 6 تبرع.