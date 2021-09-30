الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى «العدل جروب» ضد سارة التونسي

الفنانة سارة التونسي
الفنانة سارة التونسي

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع ١٠ ملايين جنيه لاخلالها بالتعاقد، وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر القضية.

وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية”؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري و نقابة المهن التمثيلية.
وقال المستشار هيثم عباس، اإنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت؛ لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

 

 

 

نظر دعوى اليوم العدل جروب سارة التونسي محكمة جنوب القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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