اليوم.. نظر دعوى «العدل جروب» ضد سارة التونسي
تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع ١٠ ملايين جنيه لاخلالها بالتعاقد، وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر القضية.
وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية”؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري و نقابة المهن التمثيلية.
وقال المستشار هيثم عباس، اإنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت؛ لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.