تفاصيل عودة الفنانة حنان ماضى بحفل «كامل العدد» ومفاجآتها للجمهور

تستعد المطربة الكبيرة حنان ماضي لإحياء حفل غنائي ضخم، غدًا الجمعة الموافق 1 أكتوبر، على المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويمثل هذا الحفل عودة لاستئناف نشاط «حنان» الفني، وحفلاتها الغنائية، بعد رحيل والدها عازف الكمان الشهير محمد ماضي، الذى رحل عن عالمنا مطلع أغسطس الماضى.

مفاجآت حنان ماضى لجمهورها في الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، وتحضر «حنان» لجمهورها عدة مفاجآت ستقدمها خلال الحفل، أبرزها أحدث أغانيها "زمانك حداق"، وهي آخر أعمال مؤلفها الشاعر حسن رياض، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس الماضي أيضا، وألحان علي يوسف، وتوزيع زناتى، قانون سامر بركات، وجيتار مصطفى نصر.

حنان ماضي

كما تتغنى حنان، خلال الحفل، بمجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، من بينها "شباك قديم، شدي الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدي، مفيش فالأغاني، عصفور وغناك يا بحر، والبنت اللي سهرانة".

الحفل يرفع لافتة «كامل العدد»

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت نسبة 95% من تذاكر الحفل الخاصة التي طرحتها إدارة الأوبرا، بقيمة 160 جنيهًا، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

حنان ماضي

أحدث أعمال حنان ماضى

وكانت حنان ماضي، قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي مع المطرب والشاعر عبد الله عاشور، يحمل اسم «جبر القلوب» وتدعو كلمات الأغنية إلى جبر الخواطر، وتبرز أهميته في الحياة وهي من كلمات عبدالله عاشور، وألحان أحمد عاصم وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية خالد رؤوف، وإنتاج الموسيقى والمنتج نصر مرعي.

المطربة حنان ماضي تخرجت في معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، وبدأت مشوارها الفني بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" من ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

وطرحت حنان ماضي أول ألبوم غنائي لها بعنوان "عصفور في ليلة مطر"، وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة، الذي كان ينتظره عشاق الطرب، وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين، من بينهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذي وضع ألحان معظم أعمالها.

وجذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها، ومنهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت، أيمن بهجت قمر، وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.