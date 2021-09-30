الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دورة تدريبية للمنشآت الفندقية حول الإجراءات الواجبة لتأمين الأغذية ضد كورونا

علاء عاقل
علاء عاقل

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أنها ستنظم دورة تدريبية يوم 4 أكتوبر للعاملين بفنادق القاهرة بالتعاون مع شركة كريستال المتخصصة فى مراجعة وتقييم معايير سلامة الغذاء.

وستناقش هذه الدورة الجوانب التي تغطي الصحة والسلامة فى ظل الإجراءات الواجبة للتعامل مع  فيروس كورونا (COVID-19 )، كما سيتم التعريف خلال الدورة بكيفية الفحص الآمن لوصول الغذاء وكيفية تخزينة والإجراءات الواجب التعامل بها لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وفى ذات السياق نظمت وزارة السياحة والآثار مؤخرا البرنامج التدريبي (HACCP) والخاص بطرق صحة وسلامة الغذاء، وذلك لعدد من العاملين بقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، حيث نظمت الوزارة هذا البرنامج كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم  بهم وفقا للمعايير العالمية.
 

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي، أنه تم عقد هذا البرنامج بالتعاون مع شركة دايڤيرسي، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية والفندقية، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل، مضيفة أن هذا البرنامج يؤهل الحاصلين عليه لقياس مدى سلامة الاجراءات الصحية السليمة بداية من تخزين الأطعمة حتي وصولها إلي طاولة الاستخدام في الفنادق والمطاعم، وأيضا مراقبة الاجراءات السليمة المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء للعاملين بمجال الاغذية والمشروبات. 

فيروس كورونا غرفة المنشأت الفندقية بفنادق القاهرة صحة وسلامة الغذاء مستوى جودة الخدمات المطاعم والفنادق السياحية وزارة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

حريق هائل يلتهم 6 محال فى كفر الشيخ

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

إطلاق منصة التعاون التنسيقى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أحمد مجاهد يكشف سر الهجوم على شوقى غريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس