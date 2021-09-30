دورة تدريبية للمنشآت الفندقية حول الإجراءات الواجبة لتأمين الأغذية ضد كورونا

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أنها ستنظم دورة تدريبية يوم 4 أكتوبر للعاملين بفنادق القاهرة بالتعاون مع شركة كريستال المتخصصة فى مراجعة وتقييم معايير سلامة الغذاء.

وستناقش هذه الدورة الجوانب التي تغطي الصحة والسلامة فى ظل الإجراءات الواجبة للتعامل مع فيروس كورونا (COVID-19 )، كما سيتم التعريف خلال الدورة بكيفية الفحص الآمن لوصول الغذاء وكيفية تخزينة والإجراءات الواجب التعامل بها لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وفى ذات السياق نظمت وزارة السياحة والآثار مؤخرا البرنامج التدريبي (HACCP) والخاص بطرق صحة وسلامة الغذاء، وذلك لعدد من العاملين بقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، حيث نظمت الوزارة هذا البرنامج كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.



وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي، أنه تم عقد هذا البرنامج بالتعاون مع شركة دايڤيرسي، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية والفندقية، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل، مضيفة أن هذا البرنامج يؤهل الحاصلين عليه لقياس مدى سلامة الاجراءات الصحية السليمة بداية من تخزين الأطعمة حتي وصولها إلي طاولة الاستخدام في الفنادق والمطاعم، وأيضا مراقبة الاجراءات السليمة المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء للعاملين بمجال الاغذية والمشروبات.