الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب بالأقصر

سجائر أجنبية
سجائر أجنبية

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركي بالأقصروالفروع «التزام تجاري»، برئاسة  محمدالمغربى مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، محضر ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، برئاسة العميد سامح دسوقي، مدير إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد. 

وكانت وردت معلومات سرية من إدارة مباحث االضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، بقيام أحد البائعين بمركز نقادة بقنا بتخزين السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بمخازنه والعقار الذى يسكن به، وبناء عليه تم إصدار إذن النيابة الصادر في هذا الشأن.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمدالمغربي مدير إدارة المكافحة، ومنتصر محمدين رئيس قسم المكافحة، وأحمد صابر وإسماعيل أحمد مأموري جمرك،  بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد سامح دسوقي مدير الإدارة، وقوة من أمناء الشرطة «جابر العزب محمود- شحات عبدالنعيم- عامر عبدالوهاب- أحمد حسن»، وقوة من رجال الشرطة السريين، والتوجه للمخاذن والعقار حيث تم ضبط  415 خرطوشة سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 112 ألف و665 جنيه، وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 750 لسنه 2021، وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الضرائب أمناء الشرطة النيابة لجنة شرطة تعليم جابر جنيه محمد الأقصر تشكيل نفي أحمد

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وائل لطفي

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