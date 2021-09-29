الكنيسة اللاتينية: نؤمن بإله واحد فقط بحسب تعاليم المسيحية

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، الأربعاء، بذكرى عيد القدّيسِين ميخائيل وجبرائيل ورافائيل، رؤساء الملائكة.

وتكتفي الكنيسة في احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله سفر دانيال، وسفر المزامير إنجيل القدّيس يوحنّا، بينما تقتبس العظة من كتال التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة.

تقول العظة: "أومن بإلهٍ واحدٍ.. خالق السماء والأرض، كلّ ما يُرى وما لا يُرى" إنّ وجود الكائنات الروحانيّة، غير الجسديّة، التي درج الكتاب المقدّس على تسميتها ملائكة، حقيقة إيمانيّة. فشهادة الكتاب المقدّس واضحة وكذلك إجماع التقليد، لقد قال القدّيس أوغسطينُس في شأنهم: "إن كلمة ملاك تدلّ على المهمّة لا على الطبيعة، قد تسأل عن ماهيّة هذه الطبيعة؟ إنّها روح".

تضيف: "وتسأل كذلك عن المهمّة: ملاك. هو من حيث هو روح، روح، ومن حيث عمله، ملاك". إنّ الملائكة، في ذات كيانهم كلّه، خدّام الله ورسله، لأنّهم "يُشاهِدونَ أَبَداً وَجهَ أَبي الَّذي في السَّمَاوات"، إنّهم "مَلائِكَتَه الجَبابِرَةَ الأَشِدَّاء العاَمِلينَ بِأَوامِرِه عِندَ سَماعِ كَلِمَتِه". في كونهم خلائق روحانيّة مجرّدة، هم عقل وإرادة: إنّهم خلائق شخصيّة وغير مائتة. ويتفوّقون على جميع الخلائق المرئيّة كمالًا. وألَقُ مجدهم يشهد بذلك".

تكمل: "إنّ الرّب يسوع المسيح هو مركز العالم الملائكي. إنّهم ملائكته: "وإِذا جاءَ ابنُ الإِنسانِ في مَجْدِه، تُواكِبُه جَميعُ الملائِكة" هم له لأنّه هو الذي خلقهم وله خلقهم: "ففيه خُلِقَ كُلُّ شيَء مِمَّا في السَّمَواتِ ومِمَّا في الأَرْض ما يُرى وما لا يُرى أَأَصْحابَ عَرْشٍ كانوا أَم سِيادَةٍ أَم رِئاسةٍ أَم سُلْطان كُلُّ شيَءٍ خُلِقَ بِه ولَه". وهم له فوق ذلك لأنّه جعلهم رسل قصده الخلاصي: "أَما هُم كُلُّهم أَرواحٌ مُكَلَّفونَ بِالخِدْمَة، يُرسَلونَ مِن أَجْلِ الَّذينَ سَيَرِثونَ الخَلاص؟".

وتختتم: "إنّهم ههنا منذ بدء الخليقة، وعلى مدى تاريخ الخلاص، مبشّرين، من بعيدٍ أو من قريب، بهذا الخلاص، وخادمين القصد الإلهي في تحقيقه.