«التضامن» تحدد 5 إجراءات لاشتراك الشباب في الأندية الاجتماعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الأندية الاجتماعية هى مؤسسة اجتماعية يتم تخصيصها للشباب وتهدف إلى تنمية الأعضاء اجتماعيًا وثقافيًا وبدنيًا وحماية البيئة من خلال البرامج التى تقدمها​.

أما عن شروط الأندية الاجتماعية، أشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني إلى أنه لا بدّ ألا يقل السن عن 15 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

- يكون حسن السير والسلوك.

- يتعهد بعدم مخالفته للتعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالنادى.

- توافق لجنة الإشراف على إنضمام عضويته للنادى.

- يقوم بسداد الرسوم والإشتراكات التى يقررها النادى فى المواعيد المحددة لها​.

إجراءات الحصول على الخدمة هى:-

- يتقدم طالب العضوية بطلب الإلتحاق إلى مدير النادى مع تقرير طبى عن حالته الصحية.

- يقر طالب العضوية بإطلاعة على لائحة النادى ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات النادى ويسدد الرسوم المقررة فى المواعيد المحددة .

- يتم عرض الطلب على لجنة الإشراف للنظر فى قبوله أو رفضة .

- يقيد المقبولين فى سجل العضوية بالنادى .

- تتجدد العضوية تلقائياً طالما كان العضو مستوفياً للشروط وملتزماً بسداد الإشتراك.