رئيس وزراء إيطاليا: النمو الاقتصادى السبيل لحل مشكلة الدين العام

قال ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا خلال مؤتمر صحفي لتقديم ميزانية البلاد، اليوم الأربعاء، إن "الدين العام يتراجع بنسبة طفيفة وأنا سألت نفسي عما يعنيه هذا، إنه أول تأكيد على أن النمو هو طريق الخروج من مشكلة الدين العام المرتفع".

وأضاف: "علينا إقرار الإجراءات التي تساهم في النمو... نحن نحتاج إلى أن يكون النمو مستدامًا وعادلًا هيكليًا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي القول إن النمو المنخفض خلال السنوات الماضية كان السبب في الصعوبات الاقتصادية المستمرة لإيطاليا.

يأتي ذلك فيما تتوقع الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، ووصول عجز الميزانية إلى 9.5% من إجمالي الناتج المحلي.

كان وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لا يقل عن 5.8% خلال العام الجاري في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا في أبريل الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.5%

وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 11.8%.