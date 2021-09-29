الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في السلام

محكمة
محكمة

قضت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه فى السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكان له لمزاولة نشاطه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة أثناء مروره فى المنطقة من قبل شخص مجهول، بعد أن قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض واستولي منه على مبلغ مالي، وهاتفه المحمول وفر هاربا. وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث السلام من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه ارتكب عددا من الوقائع المماثلة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات.

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