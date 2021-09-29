مطران القدس للأقباط الأرثوذكس يزور بطريرك الموارنة ومطران جبل لبنان
زار الأنبا انطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس، الأربعاء راعي إبرشية جبيل والبترون وما يليهما المتروبوليت سلوان موسي بجبل لبنان للروم الأرثوذكس وبرفقته الراهب القس اندراوس الانطونى راعى الكنيسة القبطية الجديد بلبنان ولقد أهدى نيافته هدية تذكارية.
قالت الصفحة الرسمية لبطريركية الأقباط الأرثوذوكس بالقدس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه قام الأنبا انطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى للأقباط الارثوذكس بزيارة البطريرك ماربشارة الراعى بطريرك الكنيسة المارونية (الوطنية فى لبنان) وبرفقته الراهب القس اندراوس الانطونى راعى الكنيسة القبطية الجديد لبنان.