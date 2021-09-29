«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر في الأراضي القديمة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

في العروة المبكرة (زراعة أغسطس):

- إجراء العزقة الثانية بداية شهر اكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الري على الحامي. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر. تصبح بعدها النباتات وسط الخط ويتم الترديم حول جذورها.

في العروة المتوسطة (زراعة سبتمبر):

- إجراء العزقة الأولى (خربشة) وتبدأ بعدها عملية الخف على نبات واحد والترديم حوله

- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى تكبيشاً بجوار النباتات ثم الري المعتدل على الحامى مع صرف المياة الذائدة عن حاجة النبات ويضاف السماد البوتاسى بمعدل (50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان) تكبيشاً بجوار النباتات مع السماد الازوتى واجراء عملية الرى مباشرة بعد التسميد.

العروة المتأخرة (زراعة أكتوبر ومنتصف نوفمبر):

- تبدأ الزراعة أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر.يتم تجهيز الأرض بالحرث والتنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200كجم/ف) وتقسيم الارض بالقنى والبتون بالتبادل بحيث لا يزيد طول الخط عن 10 متر لأحكام عملية الرى.

- وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط في جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2سم ثم الري على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياة.

- وتجرى ريه المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15- 20 يومًا ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة في الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى اصص ورقية وقت زراعة الحقل.