صحة الوادى الجديد: الدفع بفرق طبية متنقلة لتلقى لقاح كورونا بنادى الداخلة

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تواجد فريق متنقل لتلقى لقاح فيروس كورونا بنادى الداخلة الرياضى بمدينة موط.

وأضاف محروس، أن المركز يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بزيادة الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة؛ لإعطاء الفرصة أمام المواطنين وطلاب الجامعة لتلقي لقاح كورونا، وأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وبعد المسافات عند تلقي اللقاح.

وقال الدكتور عبدالله كامل عبدالله مدير الإدارة الصحية بالداخلة، إن زيادة عدد الفرق الطبية يأتي تيسيرا على المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا بكل ارتياحية وعدم الزحام والتجمعات أمام المراكز والفرق الطبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، وإدارة شباب الداخلة ونادى الداخلة الرياضى.

وأشار مدير الإدارة الصحية بالسادة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية حتى يتمكن المركز من تقديم الخدمة على اكمل وجه

كما نفذت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد 8 قوافل مجانية في 4 مراكز إدارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقعت خلالها الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ3891 مواطنا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

وأوضح محروس، أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر سبتمبر 2021 المنقضي، وتقديم الخدمات الطبية لـقريتين بمركز الخارجة هي (فلسطين – الجزائر)، وقريتين بباريس هي (الأربعين 4 -عدن)، وقريتين بمركز بلاط هما "مرزوق – البشندي"، وقريتين بمركز الداخلة هما "الجديدة – عزب القصر" مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا".