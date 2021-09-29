«تعليم الفيوم» تحدد الأوراق المطلوبة للتطوع للعمل بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن إعلان للراغبين في العمل بالمدارس تطوعا بدون أجر.

وقالت المديرية، في منشور لها: «تقديم طلب التطوع للإدارة التعليمية ولمدة أسبوع واحد فقط طبقا بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي عالي أو مؤهل عالي دبلومة تربوي».

وأوضحت المديرية أن الأوراق المطلوبة هي:

1- طلب من الراغبين في التطوع موضحا به البيانات الشخصية.

2- أصل شهادات المؤهل (للاطلاع والمطابقة)صورة ضوئية

3- صورة من الرقم القومي سارية

4- صورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

5- صورة شهادة الخدمة العامة للإناث

6- صورة من شهادة الميلاد

7- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين علي موازنة الدولة.

8- حافظة بلاستك توضع بها المستندات المطلوبة.

وقالت المديرية إن موعد التقديم الطلبات من الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري وحتى الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل.

فى سياق منفصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار السعي إلي بناء مجتمع مصري جديد، قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات بنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030

ووجهت الوزارة إلي ضرورة الالتزام بالآتي:

-إسناد فصول الصف الرابع الابتدائي للمعلم المتخصص في "اللغة العربية-الرياضيات-الدراسات-العلوم-اللغة الإنجليزية" بعد التأكد من صحيفة الأحوال الخاصة به وذلك بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالإدارة

-عد تصعيد معلم الفصل "معلم الصف الثالث الابتدائي إلي الصف الرابع الابتدائي" لأنه غير متخصص وحتى لا يحدث عجز في معلمي الصفوف الأولي بنفس المدرسة".

- مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب سنا وكفاءة وذلك لاستثماره في الأعوام القادمة ولا يتم تدريب من اقتربوا من سن المعاش حتى لا يتسبب هذا في إهدار المال العام.

- تدريب وإخطار كل من سيقوم بالتدريس للصف الرابع الابتدائي بكافة مدارس المرحلة الابتدائية "رسمي-رسمي لغات-خاص عربي-تربية خاصة-المدارس اليابانية" على المناهج الجديدة.