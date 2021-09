«أساطير إسكندفانية» لـ نيل جايمان.. جديد المترجم محمد جمال

صدر حديثا عن منشورات التكوين للنشروالتوزيع "أساطيرإسكندفانية" للكاتب الإنجليزي نيل جايمان ترجمة محمد جمال، في 278 صفحة من القطع المتوسط ،

يعيد الكاتب الانجليزي عبر “ أساطير إسكدندفانية”، تقديم أهم وأشهر وأمتع أساطير شعوب الشمال، بأسلوبه الذي يجمع بين الخفة والعمق والذكاء والمرح في مزيج فريد. اِنسَ ثور ولوكي وأودِن الذين تعرفهم من أفلام الأبطال الخارقين الهوليودية، واستعد للتعرف على آلهة أسجارد الأصليين كما حكت عنهم الأساطير، منذ فجر الكون وحتى نهايتهم الحتمية، والكتا يشير ألى التاثير البالغ والعميق للميثولوجيا الإسكندنافية (النوردية) على الثقافة الغربية المعاصرة.

يذكر أن الكاتب ولد في 10 نوفمبر 1960، وهو مؤلف قصص خيال قصيرة وروايات وكتب مصورة وروايات ومسرح صوتي وأفلام.

تشمل أعماله سلسلة الكتب المصورة رجل الرمل – فيرتيقو The Sandman ورواية ستاردست Stardust، وآلهة أمريكية American Gods، كورالاين Coraline، وذا غريفيارد بوك The Graveyard Book. فاز نيل بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة هوغو ونيبيولا وبرام ستوكر، بالإضافة إلى جائزة نيوبري وميدالية كارانيجي.

“نيل” أول مؤلف يفوز بكل من جائزة نيوبري وميدالية كارانيجي على نفس العمل وهو ذا غريفيارد بوك (2008). في 2013، تم التصويت على كتاب المحيط في آخر الممر The Ocean at the End of the Lane ككتاب السنة في جوائز الكتاب الوطنية الإنجليزية..

محمد جمال روائي ومترجم مصرى من مواليد 1992، صدرت له رواية (كتاب خيبة الأمل) الحائزة على جائزة أخبار الأدب الأولى عام 2017، ورواية (طيران)، وعدة ترجمات من الإنجليزية إلى العربية، مثل (البطل بألف وجه - جوزيف كامبل) و(إفطار الأبطال - كورت فونيجت) وغيرهم. يجيد صنع القهوة وركوب الدراجات الهوائية والمماطلة، ولا يجيد ارتداء ربطات العنق.