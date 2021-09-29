الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توافد قضاة استئناف القاهرة على الجمعية العمومية (صور)

المستار خالد محجوب
المستار خالد محجوب

بدأ قضاة محكمة استئناف القاهرة في التوافد على مقر المحكمة بـ"دار القضاء العالي"، في وسط القاهرة، متخذين الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد. 

ومن المقرر أن يتضمن أيضًا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022، حيث من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم الموافق 29 سبتمبر المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأمورياتها بالقاهرة والجيزة.

ويشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك في الثانية عشرة ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرًا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021- 2022.

 

المستار خالد محجوب
المستار خالد محجوب
المستار خالد محجوب
المستار خالد محجوب
المستار خالد محجوب
المستار خالد محجوب
النصب القانوني الجمعية العمومية استئناف القاهرة توافد مقر المحكمة قضاة محكمة استئناف القاهرة الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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