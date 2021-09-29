كثافات مرورية في «البحر الأعظم والرماية» وانتظام الحركة في كوبري أكتوبر و«الدائري»

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأربعاء، خلال حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة مع انتشار أمني لمنع التكدسات المرورية وسحب أي كثافات مرورية.

- حركة السيارات في القاهرة والجيزة

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، و شهد كوبري أكتوبر، وميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة، ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

- كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وتشهد جميع محافظات الوجه البحري والقبلي، والطرق المؤدية إليهما هدوءًا نسبيًا في حركة المرور، أما محافظة القليوبية يوجد بها بعض الأحجام وخصوصًا أسفل الدائري عند منطقة القادم من الزراعي إلى ميت نما.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.​