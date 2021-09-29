الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل المدرسة.. طرق تسريحات شعر للفتيات بسيطة وسريعة (صور)

تسريح شعر طفلة
تسريح شعر طفلة

يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، خلال عدة أيام وعادة ما نجد في الصباح حالة من الارتباك ما بين ارتداء ملابس الأطفال، وإطعام الجميع  والتأكد من أن حقائب الظهر ووجبات الغداء معبأة بشكل صحيح ، غالبًا ما تأخذ تصفيفة شعر طفلتك الصغيرة وقتا ولكن نقدم لكي في التقرير التالي مجموعة من تسريحات الشعر للفتيات بسيطة وسريعة بحسب موقع  "country living".

1- أعلى عقدة

 

فتاة مرحة لطيفة تظهر علامة السلام في ملابس الدنيم وقميص وردي

ضعي شعرك على شكل ذيل حصان عاليًا على رأسك ، ثم لفي الشعر في شكل كعكة،  ثبتيه برباط شعر إضافي عند القاعدة أو دبابيس .

2- "تويست راب" ذيل حصان

 

تسريحات الشعر تويست التفاف ذيل الحصان سهلة للأطفال

 هذا التصميم الملتوي يعمل في أي مناسبة ويستغرق خمس دقائق.

3- ربط الضفائر

 

تسريحة سهلة للأطفال ربط الضفائر

لا تدع المظهر يخدعك، فققد تبدو تصفيفة الشعر هذه تتجاوز مستوى مهارتك ، لكنها في الأساس عبارة عن ذيلتي أسلاك مضفرتين مؤمنتين بمشابك ملونة.

4- جديلة فرنسية مزدوجة

 

فتاة صغيرة ذات شعر فرنسي مضفر

 

قسّم الشعر إلى قسمين متساويين وجديلة فرنسية على كل جانب أسفل الظهر،  هذا النمط هو اختيار رائع لفتاة نشطة.

5- راقصة الباليه

 

راقصة مع كعكة في حديقة جميلة

 تسريحة كعكة راقصة الباليه، مؤمنة بقطعة شعر بنمط زهرة الكروشيه، هذا المظهر النظيف المنسحب للخلف هو خيار أنيق لأي مناسبة.

6- عقال ملون

 

فتاة صغيرة ذات شعر بني مجعد وعصابة رأس خضراء زاهية مع فيونكة

عصابة الرأس هي طريقة سهلة لمنع تساقط الشعر على الوجه وإضافة لون مميز.

7- جديلة ذيل السمكة

 

المنظر الخلفي، بسبب، المرأة، ب، جديلة ذيل السمكة

تتطلب القليل من الممارسة، ولكن بمجرد أن تبدأ ، فإن التأثير يستحق الوقت.

8- جديلة هولندية ضفيرة

 

جديلة هولندية تسريحة سهلة للأطفال

أضف القليل من الكريم الي  الشعر المبلل قبل البدء - وتأكد من أن طفلتك الصغيرة تتحلى بالصبر للجلوس في مكان واحد لفترة كافية، للخروج بهذه التسريحة الرائعة.

9- جديلة مزدوجة

 

جديلة مزدوجة tieback سهلة الاطفال تسريحات الشعر

 تحب المراهقات تصفيف الشعر بأسلوب بوهيمي مضفر، والذي يعمل على أي طول وشكل للشعر.

10- ذيل حصان مضفر

 

تسريحة ذيل حصان مضفرة جانبية سهلة للأطفال

 هذه التسريحة مثالية بشكل خاص لأيام الصيف الحارة، اسحب شعرها بقليل من البلسم الذي يترك على الشعر وحفنة من ربطات الشعر الملونة.

11- نصف كعكة

 

تسريحات الاطفال سهلة نصف كعكة

بالنسبة للفتيات الصغيرات ذات الشعر الطويل ، فإن هذا الشكل السهل يبقي الشعر بعيدًا عن وجوههن ، ويستغرق ثوانٍ فقط للتجميع ، ويصنع عقدة علوية ضخمة بشكل رائع .

12- الضفائر المتقاطعة

 

ضفائر متقاطعة سهلة للأطفال

مع الضفائر على شكل X، والأقواس الوردية المتطابقة الأسلوب، تعمل هذه التسريحة بشكل أفضل على الشعر المبلل أو الرطب.

13- ذيل حصان جانبي

 

تسريحات شعر سهلة للاطفال على شكل ذيل حصان

 بسيط وأنيق وسريع ويبدو رائعًا على أي طول شعر 

 

14- كعكة مضفرة متقاطعة

 

كريسس عبر كعكة جديلة سهلة للأطفال تسريحات الشعر

إليك تسريحة أخرى أسهل مما تبدو عليه، و ببساطة قم بعمل ثلاث مجموعات من أسلاك التوصيل المصنوعة، ثم قم بقطعها لأعلى رأسها وثبتها في كعكات صغيرة.

 

العام الدراسى الجديد الصباح هو أكثر الأوقات نشاط ا ارتداء ملابس الأطفال إطعام الجميع التأكد من أن حقائب الظهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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