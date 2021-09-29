قبل المدرسة.. طرق تسريحات شعر للفتيات بسيطة وسريعة (صور)

يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، خلال عدة أيام وعادة ما نجد في الصباح حالة من الارتباك ما بين ارتداء ملابس الأطفال، وإطعام الجميع والتأكد من أن حقائب الظهر ووجبات الغداء معبأة بشكل صحيح ، غالبًا ما تأخذ تصفيفة شعر طفلتك الصغيرة وقتا ولكن نقدم لكي في التقرير التالي مجموعة من تسريحات الشعر للفتيات بسيطة وسريعة بحسب موقع "country living".

1- أعلى عقدة

ضعي شعرك على شكل ذيل حصان عاليًا على رأسك ، ثم لفي الشعر في شكل كعكة، ثبتيه برباط شعر إضافي عند القاعدة أو دبابيس .

2- "تويست راب" ذيل حصان

هذا التصميم الملتوي يعمل في أي مناسبة ويستغرق خمس دقائق.

3- ربط الضفائر

لا تدع المظهر يخدعك، فققد تبدو تصفيفة الشعر هذه تتجاوز مستوى مهارتك ، لكنها في الأساس عبارة عن ذيلتي أسلاك مضفرتين مؤمنتين بمشابك ملونة.

4- جديلة فرنسية مزدوجة

قسّم الشعر إلى قسمين متساويين وجديلة فرنسية على كل جانب أسفل الظهر، هذا النمط هو اختيار رائع لفتاة نشطة.

5- راقصة الباليه

تسريحة كعكة راقصة الباليه، مؤمنة بقطعة شعر بنمط زهرة الكروشيه، هذا المظهر النظيف المنسحب للخلف هو خيار أنيق لأي مناسبة.

6- عقال ملون

عصابة الرأس هي طريقة سهلة لمنع تساقط الشعر على الوجه وإضافة لون مميز.

7- جديلة ذيل السمكة

تتطلب القليل من الممارسة، ولكن بمجرد أن تبدأ ، فإن التأثير يستحق الوقت.

8- جديلة هولندية ضفيرة

أضف القليل من الكريم الي الشعر المبلل قبل البدء - وتأكد من أن طفلتك الصغيرة تتحلى بالصبر للجلوس في مكان واحد لفترة كافية، للخروج بهذه التسريحة الرائعة.

9- جديلة مزدوجة

تحب المراهقات تصفيف الشعر بأسلوب بوهيمي مضفر، والذي يعمل على أي طول وشكل للشعر.

10- ذيل حصان مضفر

هذه التسريحة مثالية بشكل خاص لأيام الصيف الحارة، اسحب شعرها بقليل من البلسم الذي يترك على الشعر وحفنة من ربطات الشعر الملونة.

11- نصف كعكة

بالنسبة للفتيات الصغيرات ذات الشعر الطويل ، فإن هذا الشكل السهل يبقي الشعر بعيدًا عن وجوههن ، ويستغرق ثوانٍ فقط للتجميع ، ويصنع عقدة علوية ضخمة بشكل رائع .

12- الضفائر المتقاطعة

مع الضفائر على شكل X، والأقواس الوردية المتطابقة الأسلوب، تعمل هذه التسريحة بشكل أفضل على الشعر المبلل أو الرطب.

13- ذيل حصان جانبي

بسيط وأنيق وسريع ويبدو رائعًا على أي طول شعر

14- كعكة مضفرة متقاطعة

إليك تسريحة أخرى أسهل مما تبدو عليه، و ببساطة قم بعمل ثلاث مجموعات من أسلاك التوصيل المصنوعة، ثم قم بقطعها لأعلى رأسها وثبتها في كعكات صغيرة.