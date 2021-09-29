العائلة المالكة البريطانية تشاهد العرض الأول لآخر أفلام سلسة «جيمس بوند»

شهد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا و دوق و دوقة كامبريدج الأمير وليام و زوجته كيت ميدلتون العرض الأول لفيلم "لا وقت للموت" الذي يعد أخر سلسة أفلام "جيمس بوند" الذي استضافته قاعة "البرت" الملكية بلندن.



يشار إلى أن تشارلز هو راعي معهد الفيلم البريطاني، بينما يتولى ابنه وليام رئاسة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).



وكان فيلم "لا وقت للموت" قد تأجل عرضه ثلاث مرات منذ عرضه الأصلي في أبريل 2020، حيث اضطرت دور السينما في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق أبوابها وكذلك فرض قيود على عدد الجمهور بسبب جائحة "كورونا".



والفيلم بطولة دانيال كريج، ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.





وعلى صعيد آخر، قالت شركة أوديون لإدارة دور العرض السينمائي بلندن إنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" الذي سيبدأ عرضه هذا الأسبوع بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كوفيد-19.



و قالت الشركة المملوكة لشركة (إيه.إم.سي) المدرجة في البورصة الأمريكية إن المشاهدين في دور العرض الخاصة بها في بريطانيا زاد عددهم بنسبة عشرة بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة بدعم من زيادة الإقبال على فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين.



و قالت أوديون "فيلم جيمس بوند الجديد من المتوقع أن يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019".



و أفلام بوند من بين الأكثر قيمة وأهمية في هوليوود إذ تمكن فيلم (سبكتر) في 2015 من جمع 880 مليون دولار من شباك التذاكر حول العالم بينما جمع (سكاي فوول) في 2012 أكثر من مليار دولار عالميا.