الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطيران المدني يشارك في معرض «إكسبو دبي» الثقافي 2020

الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

تشارك وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في الجناح المصري، الذي سيقام في أكبر تجمع ثقافي بالعالم إكسبو دبي 2020، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وإلى 31 مارس 2022، ويسلط الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم.

وأعلنت وزارة الطيران المدني مشاركتها في إكسبو دبي 2020، عن طريق فيديو ترويجي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرصد النشاطات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة على رأسهم الشركة الوطنية مصر للطيران.

ويعد إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي منذ إطلاق هذا الحدث الدولي قبل نحو 170 عاما، بمشاركة 192 دولة وملايين الزوار، سيعرض المشاركون أفكارهم من أجل ترك إرث حضاري للأجيال القادمة، وذلك وفي إطار موضوعاته الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة) وأحدث فنون العمارة والتقنية.

ويجسّد شعار إكسبو دبي 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل" الالتزام بهدف الحدث الدولي المتمثل في بناء مستقبل أفضل عبر التعاون والشراكات والابتكار. وسيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص؛ وسيقدم الحدث الدولي أكثر من 60 عرضاً حياً كل يوم فضلاً عن أكثر 200 وجهة فريدة للمأكولات والطعام.

 

وزارة الطيران المدني اكسبو دبي 2020 منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا العالم العربي

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