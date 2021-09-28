بريطانيا تسجل 34 ألفا و526 إصابة بكورونا و167 وفاة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 ألفا و526 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و167 وفاة ناجمة عنه خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و701 ألف و715 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 136 ألفا و375 وفاة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن 89,7 % من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 82,4 % على الجرعتين اللازمتين.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.