ضبط شبكة تخصصت فى القرصنة وبث القنوات الفضائية المشفرة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى.

وأكدت معلومات وتحريات قسم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية) بإنشاء شبكة بث هوائى بمنزله، وتثبيت وحدة البث الهوائى أعلى سطح عقار "مستأجر"، لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح من الجهات المختصة عن طريق استقبالها من القمر الصناعى، وإعادة تشفيرها بترقيم خاص عبر ترددات وربطها بأجهزة الريسيفر المعدة لتوزيعها على المشتركين نظير مبالغ مالية والانتفاع بدون وجه حق عن طريق وسائل تقنية المعلومات بالبث المسموع والمرئى لعملائه بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، وأمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامى، وتم ضبط مكونات وحدة البث الهوائى كالآتى: (أجهزة ريسيفر – راوتر إنترنت – ٣ سويتش للإتصال بالإنترنت - جهاز إنكودر لتجميع القنوات وتخليق التردد – وحدة كمبيوتر محمل عليها برامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المختلفة – 3 قطع إشارة LNB – 2 مشترك كهربائى – شاشة تليفزيون – عدد من أجهزة إستقبال وتخليق الترددات وتوليد الشفرات – 4 "أنتنا" خاصة بأجهزة الريسيفرات لتوصيلها بالإنترنت الهوائى – جهاز دافع إشارة لبث الترددات ملحق به أنتنا – جهاز باور).

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بإنشاء شبكة بث هوائى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتوزيع التردد على عملائه نظير مبالغ مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى.