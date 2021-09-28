ضبط موظف انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير قيام (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).. بانتحال صفة أحد العاملين بالهيئات القضائية وحيازة كارنيهات مزورة بإسمه منسوب صدورها لذات الجهة تتضمن شغله منصب "وكيل النائب العام"، بالإضافة إلى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنســـــوب صدورهــا للعديد من الجهات الحكومية ، وتزوير العديد من الخطابات المنسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى والموجهة للعديد من الجهات الحكومية تفيد بأنه مندوب عن الهيئة للتفتيش ، وإستغلال ذلك فى إيهام المواطنين بقوة نفوذه المزعوم داخل تلك الجهات الحكومية ، مدعياً قوة علاقاته بالعديد من المسئولين، وقدرته على إنهاء مصالحهم بتلك الجهات مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم.

كما أضافت التحريات إتخاذ المذكور من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ومقراً لتزوير المحررات الرسمية والأجهزة المستخدمة فى التزوير.

عقب تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على (الأجهزة المستخدمة فى تزوير المحررات والمستندات "حاسب آلى لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل ببرنامج لتعديل الصور، وكذا "صور كارنيهات منسوبة لجهات قضائية - طابعة – 2 هاتف محمول" - عدد من الكارنيهات والمحررات والمستندات المزورة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة والجهات الرقابية تفيد بأن المتهم المذكور مندوب عن تلك الجهة للفحص والتفتيش) ، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المحررات والمستندات بإستخدام جهاز الحاسب الآلى وطابعة الكمبيوتر المضبوطة.. وأقر بأنه تحصل على الكارنيهات المزورة من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى.

أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (صاحب شركة دعاية وإعلان - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).. وأكدت التحريات قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.. متخذاً من مكتب الدعاية والإعلان ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة في إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على (2 جهاز حاسب آلى – 2 طابعة إحداهما مزودة بماسح ضوئى - 2 ماكينة لتقطيع وتغليف الكارنيهات - سخان حرارى – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) ، وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة تبين احتوائها على (عدد من الكارنيهات منسوب صدورها إلى بعض الجهات الحكومية- مجموعة من الخطابات والتقارير المنسوب صدورها إلى إحدى المستشفيات "جميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير" - دليل أعضاء لإحدى الجمعيات العمومية خاصة بإحدى الجهات النقابية بمحافظة الدقهلية - نموذج لأكلاشيه اعتماد خاص بإحدى الوحدات المرورية) ، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى مستخدماً الأجهزة المضبـوطة لترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل تحصله على مبالغ مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.